81 ilde “ÇENGEL-16’’ operasyonunda 50 bin litre sahte alkol ele geçirildi: 46 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte içki imalatçılarına yönelik düzenlenen “Çengel-16 operasyonunda toplam 50 bin 105 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildiğini ve 46 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma tarafından 81 ilde düzenlenen "ÇENGEL-16" operasyonunun sonuçlarını duyurdu.

Yerlikaya, son bir hafta içinde yapılan operasyonlarda, toplum sağlığını tehdit eden sahte alkol üreticilerine yönelik önemli bir mücadele verildiğini belirtti.

46 şüpheli yakalandı

Bakanın açıklamasına göre, 50 bin 105 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirilirken, sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 46 şüpheli de yakalandı.

Ayrıca operasyonlar kapsamında, 38 bin 322 litre sahte alkol, 11 bin 783 litre etil alkol ve 4 bin adet sahte bandrol ele geçirildi.

Ali Yerlikaya, sahte alkol üreticilerine karşı yürütülen bu mücadelenin halkın sağlığı için kritik önem taşıdığını vurguladı ve halktan şüpheli durumları bildirerek bu mücadeleye destek olmalarını istedi. "Toplum sağlığını tehdit eden bu tür suçlarla kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz,” diyen Bakan, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonları başarıyla tamamlayan tüm güvenlik güçlerini tebrik etti.

İçişleri Bakanı ayrıca, sahte alkol üretiminin engellenmesi ve tüketicilerin güvenliğinin sağlanması adına devletin kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi