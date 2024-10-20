9. Yargı Paketi 2024 SON GELİŞMELER | 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Meclisten geçti mi? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamalarda toplumda oluşan "cezasızlık" algısını gidermeye yönelik düzenlemelerin yer aldığını belirtti. Kasten öldürme ve yaralama suçlarına yönelik denetimli serbestlik uygulamalarının kamuoyunda eleştirildiğini ve bu eleştirilerin dikkate alınarak düzenlemelerin yapıldığını söyledi.
9. Yargı Paketi'nde öne çıkan maddeler
- Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek, disiplin cezaları daha objektif kriterlere bağlanacak. Terfiler liyakat, nitelik ve performans esas alınarak yapılacak.
- Sesli, yazılı veya görüntülü ileti ile hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Şikayet süresi ise fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıl olacak.
- Arabuluculuk eğitimi alan ve 20 yıl kıdemli olanlar, yazılı sınava girmeden sicile kayıt yaptırabilecek.
- Hukuk mezunu olmayanlar uzlaştırmacı olamayacak.
Casusluk suçlarına özel düzenlemeler
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, casusluk suçlarının artışına dikkat çekerek, bu suçların soruşturma ve ceza kapsamına alınması için gerekli düzenlemelerin pakette yer aldığını vurguladı.
10. Yargı Paketi de gündemde
Adalet Bakanı Tunç, 10. Yargı Paketi'yle ilgili hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Ayrıca, özellikle iki yıl ve altındaki suçlar için cezaevinde yatış süresinin olmaması kamuoyunda rahatsızlık yarattığını, bu durumun yeni düzenlemelerle ele alınacağını söyledi. Yeni paketle, denetimli serbestlikten faydalanmak için cezaevinde belli bir süre yatış zorunluluğu getirilmesi hedefleniyor.
(Sibel Elmas)