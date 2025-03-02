Adli kontrolle serbest kalmıştı: Zorlu Holding eski CEO’su Cem Köksal’ın ifadesi ortaya çıktı

Zorlu Holding eski CEO’su Cem Köksal adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köksal, ifadesinde kendisini, “Söz konusu mesajım Ergün beye eleştiri amaçlıydı, bazı insanları rahatsız etmiş olabilirim. Suçlamaları kabul etmiyorum.“ sözleriyle savundu.

Çalışanlarına Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail attığı gerekçesiyle gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Köksal soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Köksal, nöbetçi savcılıkta ifade işlemlerinin ardından adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Köksal, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

AHaber'de yer alan habere göre Cem Köksal'in şüpheli sıfatıyla verdiği ifadesi belli oldu.

Köksal, "Söz konusu mail, Ergün Güler'in yazmış olduğum maildir. Direkt Ergün beye göndermek üzere hazırlamıştım ancak sehven Ergün beyin kendi yaptığı paylaşımdaki tüm alıcılara gönderilmiş. Yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmına basıldığı için diğer kullanıcılara da gitmiş oldu. Bunu fark ettim ve hızlıca şirketimizin bilgi işlemini arayarak mailin geri çekilmesini istedim" şeklinde konuştu.

"ERGÜN BEYİN ŞAHSİ DÜŞÜNCELERİ"

Mesajın, sosyal medyaya sızdığını gördüğünü belirten Köksal, "Bu olayın yaşanması Ergün beyin kurumsallıktan uzak durarak şahsi düşüncelerini Vestel CEO'su adıyla atması üzerine eleştiri olarak yazdığım bir mesajdır. Vermek istediğim mesajdan farklı bir yere çekilerek algı yapılmak istenmektedir. Yapılan yazışmalarda, din, dil ve ırk ayrımı yapılmadan dikkat edilmesi gerekmektedir." dedi.

"HANGİ BAYRAMLARIN KUTLANACAĞI BELLİDİR"

Geri çekme işlemleri olana kadar mailin birçok insana ulaştığını ifade eden Köksal, "Söz konusu mesajım Ergün beye eleştiri amaçlıydı, eleştirinin altındaki temel konuda şirketimizin prosedürlerine uyumu hatırlatma konusuydu. Hangi özel gün veya bayramların kutlanacağı bellidir. Ergün bey yaptığı paylaşımı kişisel değil, Vestel CEO'su olarak yapmıştır. Oradaki eleştirim söz konusu paylaşımı kurumsal olarak yapması üzerineydi" dedi.

BAZI İNSANLARI RAHATSIZ ETMİŞ OLABİLİRİM

Sosyal medyaya yansıdıktan sonra ciddi bir yanlış anlama olduğunu belirten Köksal, "Bazı insanları rahatsız etmiş olabilirim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yaşanılan bu süreçten dolayı üzgünüm." ifadelerini kullandı.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Zorlu Holding Yönetim Kurulu, holdingin Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "Zorlu Holding'in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun da malumudur." ifadeleri kullanıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ NEDİR?

Vestel CEO'su Ergün Güler, Ramazan'ın başlaması nedeniyle çalışanlarına, e-posta gönderdi. Güler, "Hepinize sevgiyle kucaklıyor, aileleriniz ile birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum". dedi.

Güler'in e-postasına aynı şirketin bir başka üst düzey yöneticisi, yani Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, tepki gösterdi. Köksal, sızan mailinde, Güler'i mesajı konusunda uyardı ve özetle şunları ifade etti: "Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddieye almanı özellikle rica ediyorum"

Bu mesajlaşma sosyal medyada yayıldı ve tepki gösterildi.

Kaynak: Haber Merkezi