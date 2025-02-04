AFAD Başkanı Okay Memiş kimdir? Okay Memiş kaç yaşında, nereli, evli mi, çocuğu var mı? Okay Memiş hayatı ve biyografisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, AFAD Başkanı Okay Memiş, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği’ne atandı. AFAD Başkanlığı görevine ise Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan getirildi.
Mersin Valiliği'ne Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Göç İdaresi Başkanlığı'na ise Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök atandı.
Büyükelçi Atamaları
Özbekistan Büyükelçiliği'ne Ufuk Ulutaş, Moğolistan Büyükelçiliği'ne ise Başak Genç Yüksel atandı.
Okay Memiş Kimdir?
1970 yılında Giresun'un Piraziz ilçesinde doğan Okay Memiş, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Kamu görevine Ordu Valiliği'nde kaymakam adayı olarak başlayan Memiş, Sarıyahşi (Aksaray), Genç (Bingöl) ve Orta (Çankırı) ilçelerinde kaymakamlık yaptı.
2002-2013 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde çeşitli kademelerde görev alan Memiş, Gümüşhane ve Erzurum Valiliği yaptıktan sonra 2023 yılında AFAD Başkanlığı'na atanmıştı.
İyi derecede İngilizce bilen Okay Memiş, evli ve iki çocuk babasıdır.
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