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AFAD Sednaya Hapishanesi’nde yaşam izi arayacak

AFAD Sednaya Hapishanesi’nde yaşam izi arayacak
Suriye’de çöken rejimin Savunma Bakanlığı’na bağlı olan Sednaya Askeri Hapishanesi’nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için Türkiye harekete geçti. AFAD, 43 araç ve 120 personelle bölgede arama faaliyetlerine başlıyor.

Suriye'de çöken rejimin Savunma Bakanlığına bağlı olan Sednaya Askeri Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişiler için ağır arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Eski rejime karşıt göstericilerin tutulduğu ve işkence gördüğü yer olarak bilinen Sednaya'da, AFAD ekipleri, gelişmiş arama kurtarma cihazlarıyla detaylı bir arama tarama faaliyeti gerçekleştirecek.

"Delil niteliğinde hususlar olduğunun farkındayız"
AFAD Başkanı Okay Memiş, Sednaya Askeri Hapishanesi'nin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu:

"Organizasyonumuzu yaptık, 43 araç 120 personel ile Sednaya Hapishanesi'nin önüne geldik. Burada iletişim yok, telefonlar çekmiyor. Uydu telefonlarıyla iletişim sağlıyoruz. Burada yer radarı, akustik dinleme cihazı gibi ekipmanlarımızla arama çalışmaları yapacağız. Burada Esed rejiminin insanlık dışı muameleleri nedeniyle can kayıplarının yaşandığı bir alan burası, delil niteliğinde hususların da olduğunun farkındayız. Bu hassasiyetleri göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı yapacağız. Bu çalışmayı hep beraber ekiplerimizle yürüteceğiz. İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarımız ve diğer bütün birimlerimizle koordinasyon içerisinde ve yerel otoriteyle yeni görevlendirilen büyükelçiliğimiz koordinasyonuyla hareket ediyoruz. Çok geniş, büyük bir alan. Mimari ve diğer statik projelerini inceleyeceğiz, diğer bütün alanlarının inceleyeceğiz. Umarım kısa sürede netice alırız.Olumlu bir netice buluruz. Buranın bütün dünyaya anlatılmasında emeği geçen siz basın mensuplarına teşekkür ediyorum."

 

Kaynak: Haber Merkezi

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