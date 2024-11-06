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Afyonkarahisar-Konya yolunda sahte zeytinyağı ele geçirildi!

Afyonkarahisar-Konya yolunda sahte zeytinyağı ele geçirildi!
Afyonkarahisar’da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 bin 319 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.K. isimli şahsın gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın yurtdışından getirdiği pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı ürettiği bilgisini aldı.

ARACI DURDULAR

Ardından harekete geçen ekipler Afyonkarahisar-Konya karayolu yol kontrol noktasında sahte zeytinyağlarının taşındığı aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada 20 adet 18 litrelik sahte zeytinyağı, 969 adet 5 litrelik tenekede sahte zeytinyağı, 198 adet 5 litrelik pet şişede sahte zeytinyağı, 124 adet 1 litrelik pet şişede sahte zeytinyağı olmak üzere 6 bin 319 litre sahte zeytinyağı, etiketler ve boş yağ tenekeleri ele geçirildi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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