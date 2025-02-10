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Ağrı’da yarın okullar tatil mi? 11 Şubat 2025 kar Ağrı’da kar tatili var mı, valilik açıklama yaptı mı? Ağrı’da yarın ders işlenecek mi?

Ağrı’da yarın okullar tatil mi? 11 Şubat 2025 kar Ağrı’da kar tatili var mı, valilik açıklama yaptı mı? Ağrı’da yarın ders işlenecek mi?
Ağrı’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler ise 11 Şubat 2025 Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda Valilikten gelecek açıklamayı merakla bekliyor.

Ağrı'da Kar Yağışı Etkisini Göstermeye Başladı, Okullar Tatil Edilecek Mi?

Ağrı'da kar yağışı etkisini artırmaya başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 11 Şubat 2025 Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Havanın soğumasıyla birlikte yaşanabilecek ulaşım sorunları göz önüne alınarak bu konuya dair açıklama bekleniyor.

Ağrı'da Yarın Okullar Tatil Mi?

Ağrı'da hava sıcaklıklarının düşmesi ve yoğun kar yağışının başlamasıyla birlikte, 11 Şubat Salı günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Birçok şehirde tatil kararları alınırken, Ağrı'da da kar yağışının günlük yaşamı etkilediği belirtiliyor. Vatandaşlar, Ağrı Valiliği'nden yapılacak açıklamayı yakından takip ediyor.

11 Şubat 2025 Salı Ağrı'da Kar Tatili Olacak Mı?

Olumsuz hava koşullarının Ağrı'da etkisini göstermesiyle birlikte, öğrenciler ve veliler, yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusuna yanıt arıyor. Ancak, şu ana kadar Ağrı Valiliği'nden bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Okulların tatil edilmesine ilişkin herhangi bir duyuru gelmediği için kararın ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Ağrı'da Yarın Ders İşlenecek Mi?

Ağrı'da etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, 11 Şubat 2025 Salı günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Şu ana kadar Ağrı Valiliği'nden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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