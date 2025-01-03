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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Zonguldak’ta 14 yaşındaki çocuğun doğum yapmasına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Zonguldak’ta 14 yaşındaki çocuğun doğum yapmasına ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ’Zonguldak’ta 14 yaşındaki çocuğun doğum yapmasına ilişkin “14 yaşındaki kız çocuğu ve dünyaya getirdiği bebeğin hastanedeki sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte devlet himayesine alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır“ açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada 'Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı' haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Söz konusu olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle birlikte Zonguldak İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. 14 yaşındaki kız çocuğu ve dünyaya getirdiği bebeğin hastanedeki sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte devlet himayesine alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hukuki sürece bakanlık olarak müdahil olup, suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" ifadeleri kullanıldı. 

Kaynak: DHA

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