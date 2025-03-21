Amasya’da Bugün (21 Mart) Okullar Tatil mi? Valilik Açıklama Yaptı mı?
Amasya’da etkili olan kar yağışı sonrası buzlanma ve don tehlikesine karşı tüm okullarda eğitime ara verildi. Valilik, il genelinde 21 Mart’ta okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.
Kar yağışı ve soğuk hava Amasya'da eğitimi aksattı. İl genelindeki tüm resmi ve özel okullar, 21 Mart Cuma günü 1 gün süreyle tatil edildi.
Amasya'da Bugün (21 Mart) Okullar Tatil mi?
Evet, Amasya'da 21 Mart 2025 Cuma günü kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi. Tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.
Amasya'da Okullar Tatil mi?
Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, kar yağışı sonrası oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile kurslarda 21 Mart Cuma günü eğitime ara verildi.
Valilik Açıklama Yaptı mı?
Evet, Amasya Valiliği resmi açıklama yaparak, olası don ve buzlanma riskine karşı il genelindeki tüm eğitim kurumlarında 21 Mart Cuma günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
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