Amasya’da yarın okullar tatil mi? Amasya’da 19 Şubat (Yarın) okullarda kar tatili var mı, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Amasya’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Şubat’ta tüm okullarda eğitime ara verildi. Valilik, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski sebebiyle alınan kararı duyurdu. İşte detaylar...

Amasya'da Yarın Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Geldi

Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 Şubat'ta tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi riskine dikkat çekilerek, öğrencilerin güvenliği için okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Amasya'da 19 Şubat'ta Okullarda Kar Tatili Var mı?

Evet, Amasya'da 19 Şubat'ta tüm okullar tatil edildi. Meteorolojik veriler doğrultusunda alınan karara göre, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler eğitimlerine bir gün ara verecek.

Amasya'da Yarın Ders İşlenecek mi?

Hayır, 19 Şubat günü Amasya'da yüz yüze eğitim yapılmayacak. Okulların tatil edilmesiyle birlikte öğrenciler derslere ara vermiş olacak.

Valilik Açıklama Yaptı mı?

Evet, Amasya Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle 19 Şubat'ta tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, engelli çocuğu olan anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi