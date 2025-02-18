GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Amasya’da yarın okullar tatil mi? Amasya’da 19 Şubat (Yarın) okullarda kar tatili var mı, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Amasya’da yarın okullar tatil mi? Amasya’da 19 Şubat (Yarın) okullarda kar tatili var mı, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?
Amasya’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Şubat’ta tüm okullarda eğitime ara verildi. Valilik, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski sebebiyle alınan kararı duyurdu. İşte detaylar...

Amasya'da Yarın Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Geldi

Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 19 Şubat'ta tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi riskine dikkat çekilerek, öğrencilerin güvenliği için okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Amasya'da 19 Şubat'ta Okullarda Kar Tatili Var mı?

Evet, Amasya'da 19 Şubat'ta tüm okullar tatil edildi. Meteorolojik veriler doğrultusunda alınan karara göre, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle öğrenciler eğitimlerine bir gün ara verecek.

Amasya'da Yarın Ders İşlenecek mi?

Hayır, 19 Şubat günü Amasya'da yüz yüze eğitim yapılmayacak. Okulların tatil edilmesiyle birlikte öğrenciler derslere ara vermiş olacak.

Valilik Açıklama Yaptı mı?

Evet, Amasya Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle 19 Şubat'ta tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, engelli çocuğu olan anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

  • #amasya okullar tatil mi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER