Ankara’da gazdan zehirlenen aynı aileden 3 kişi toprağa verildi
Ankara’da evde karbonmonoksit gazından zehirlenen Halim (74), eşi Aynur (72) ve oğlu Hakan Aktaş’ın (43) cenazeleri, toprağa verildi. Başkentgaz, olayın, kombiye kontrolsüz müdahale edilmesi sonucu yaşandığını açıkladı.
Yenimahalle ilçesi Işınlar Mahallesi İvedik Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 1'inci katında oturan Halim, eşi Aynur ve kombi firmasında çalışan oğlu Hakan Aktaş, dün doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlenip, hayatını kaybetti. Otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenazeler, bugün, sabah saatlerinde Aktaş ailesinin yakınlarına teslim edildi. Aktaş ailesi için öğle namazı sorası Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, ailenin yakınları ve Hakan Aktaş'ın iş arkadaşları katıldı. Cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'CİHAZIN KAPAĞININ SÖKÜLDÜĞÜ TESPİT EDİLMİŞ'
Başkentgaz olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapılan incelemelerde, üzücü olayın kombiye kontrolsüz müdahale edilmesi sonucu meydana geldiği belirlenmiştir. Cihazın ön kapağının söküldüğü ve mutfakta yerde olduğu tespit edilmiş; yapılan bu müdahale nedeniyle cihazın ortama yoğun atık gaz verdiği anlaşılmıştır. Güvenli doğal gaz kullanımı için bu vesileyle tüm abonelerimize bir kez daha hatırlatmak isteriz. Doğal gaz yakıcı cihazlarınıza sadece yetkili servislerin müdahale etmesine izin verin. Doğal gaz tesisatınızın bakım ve onarımını sertifikalı firmalar aracılığıyla düzenli olarak yaptırın. Başkentgaz'ın bilgisi ve onayı olmadan doğal gaz tesisatınızda değişiklik yapmayın" denildi.
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