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Ankara Su Kesintisi 18 Şubat 2025! Sular Ne Zaman Gelecek? Su Kesintisi Olan İlçeler Hangileri? ASKİ Ankara Su Kesintisi Programı

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Ankara Su Kesintisi 18 Şubat 2025! Sular Ne Zaman Gelecek? Su Kesintisi Olan İlçeler Hangileri? ASKİ Ankara Su Kesintisi Programı
Başkent Ankara’da yaşanan su kesintisi, vatandaşların gündeminde yer alıyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak. 18 Şubat itibarıyla birçok semtte belirli saatlere kadar su verilemeyecek. Peki, Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte, ASKİ tarafından paylaşılan su kesintisi programı ve detaylar...

Ankara'da Su Kesintisi: Hangi İlçelerde Su Yok, Sular Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. ASKİ'nin yaptığı açıklamaya göre, 18 Şubat itibarıyla üç ilçede planlı su kesintisi uygulanacak. Vatandaşlar, su kesintisinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte 18 Şubat tarihli ASKİ su kesintisi programı ve detaylar...

Etimesgut Su Kesintisi

  • Kesinti Başlangıç: 18.02.2025 - 09:00
  • Tahmini Onarım: 18.02.2025 - 17:00
  • Sebep: Etimesgut Eryaman Mahallesi'nde sıfır basınç testi uygulaması nedeniyle planlı su kesintisi gerçekleştirilecek.
  • Etkilenen Bölgeler: Eryaman Mahallesi'nin bir kısmı, Yeşilova Mahallesi'nin bir kısmı.

Yenimahalle Su Kesintisi

  • Kesinti Başlangıç: 18.02.2025 - 04:00
  • Tahmini Onarım: 18.02.2025 - 19:00
  • Sebep: Keçiören ilçesindeki P2 pompa istasyonunda meydana gelen arıza nedeniyle Yenimahalle istasyonunun faaliyetleri durdu. Bu nedenle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor. Çalışmalar Keçiören Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.
  • Etkilenen Bölgeler: Çiğdemtepe, Avcılar, Kayalar, Kaletepe, Burç, Barıştepe mahalleleri.

Keçiören Su Kesintisi

  • Kesinti Başlangıç: 18.02.2025 - 04:00
  • Tahmini Onarım: 18.02.2025 - 17:00
  • Sebep: Keçiören P2 pompa istasyonundaki arıza nedeniyle bölgede su kesintisi uygulanmaktadır.
  • Etkilenen Bölgeler: Etlik, Ayvalı, Aşağı Eğlence, Emrah, İncirli, Sancaktepe, Şehit Kubilay, Yükseltepe, Esentepe, Yayla, Kuşcağız, Pınarbaşı, Uyanış, Tepebaşı, Yeşilöz, Yeşiltepe, Kamil Ocak, Çaldıran, Aktepe, Köşk, 23 Nisan, Bademlik, Ufuktepe, Kanuni, Atapark, Bağlarbaşı, Adnan Menderes, Basınevleri mahalleleri.

Kaynak: Haber Merkezi

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