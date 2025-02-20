Ardahan’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Ardahan’da kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?
Ardahan’da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim-öğretime ara verildi. Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Posof ilçesi dışındaki tüm bölgelerde okulların tatil edildiğini ve hamile, engelli kamu personeli ile çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını bildirdi.
Ardahan'da yarın okullar tatil mi?
Evet, Posof ilçesi hariç Ardahan genelinde okullar tatil edildi.
21 Şubat 2025 Cuma günü Ardahan'da tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi?
21 Şubat 2025 Cuma günü, Posof dışındaki tüm eğitim kurumlarında 1 gün süreyle ders işlenmeyecek; tatil uygulanacak.
Valilik açıklama yaptı mı?
Evet, Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada eğitime ara verildiğini duyurdu ve ilgili kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını belirtti.
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