Ardahan’da Yarın Okullar Tatil Mi? Ardahan’da 27 Şubat’ta Okullar Tatil Mi? Ardahan Valiliği Açıklama Yaptı Mı?

Ardahan’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle üç ilçede eğitime ara verildi. Ardahan Valiliği, 27 Şubat Salı günü Hanak, Damal ve Posof ilçelerinde okulların tatil edildiğini duyurdu.

Ardahan'da Yarın Okullar Tatil Mi?

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle üç ilçede eğitime ara verildi. Vali Hayrettin Çiçek'in açıklamasına göre, Hanak, Damal ve Posof ilçelerinde 27 Şubat Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verilecek. Diğer ilçelerde ise eğitim normal seyrinde devam edecek.

Ardahan'da 27 Şubat'ta Okullar Tatil Mi?

Evet, Ardahan'da 27 Şubat Salı günü Hanak, Damal ve Posof ilçelerinde okullar tatil edildi. Karar, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alındı. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli ile çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Ardahan Valiliği Açıklama Yaptı Mı?

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hanak, Damal ve Posof ilçelerinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Çiçek, kamu çalışanları için de özel düzenlemeler yapıldığını belirterek, hamile, engelli ve küçük çocuğu olan kadın personelin idari izinli olacağını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi