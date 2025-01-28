Ayşe Barım Olayı Nedir? Ayşe Barım Tutuklandı Mı, Neden Tutuklandı? Ayşe Barım Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Menajer Ayşe Barım, 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı olaylarına katıldığı iddiasıyla Cuma günü gözaltına alındı. ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı olan Barım, savcılıktaki ifadesinin ardından “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Bu gelişmenin ardından, “Ayşe Barım olayı nedir, neden tutuklama talebi verildi?“ soruları gündeme geldi. Peki, Ayşe Barım kimdir, tutuklandı mı ve neden gözaltına alındı?

Ayşe Barım Tutuklandı mı?

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ayşe Barım Olayı Nedir ve Neden Gözaltına Alınmıştı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Taksim'de 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı olaylarına katıldığına dair yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatmıştı. Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Yapılan soruşturmada, firari sanık Mehmet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmede, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılarla bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinde bulunduğu ve bu planın hayata geçirildiği tespitine yer verildi.

Barım'ın, Gezi Parkı davası sanıkları Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun görüşmeler yaptığı, menajerliğini üstlendiği sanatçıları 2013'teki Gezi Parkı olaylarına katılmaları yönünde teşvik ettiği ve kendisinin de bu olaylara katıldığı belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında, oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın "tanık" sıfatıyla ifadeleri alınmıştı. ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan Barım'ın, sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı yönündeki iddialar da gündemde yer almıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddialara ilişkin ayrıca bir soruşturma yürütüyor.

Ayşe Barım Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında?

Ayşe Barım, İstanbul doğumludur ve eğitim hayatına İstanbul'da başlamıştır. Ortaokul ve lise eğitimini English High School for Girls'te tamamlayan Barım, ardından Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Eğitimini sürdüren Barım, iki yıl boyunca Londra'da iletişim eğitimi almış ve burada çalışarak deneyim kazanmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra medya sektöründe hızla kariyer yapmaya başlamıştır.

Ayşe Barım, kariyerine 1992 yılında medya sektöründe başlamıştır. İlk olarak Kanal D, ATV ve Hürriyet gibi büyük medya kuruluşlarında promosyon direktörlüğü ve halkla ilişkiler müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Daha sonra Klan-Euro RSCG, 1 Numara Hearst ve DMC gibi önemli firmalarda müşteri ilişkileri direktörlüğü ve genel müdür yardımcılığı gibi pozisyonlarda çalışmıştır.

2002 yılında ID İletişim adlı menajerlik ajansını kurarak sanatçılara menajerlik ve basın danışmanlığı hizmetleri sunmaya başlamıştır. Günümüzde ID İletişim, Türkiye'nin en tanınan ve önde gelen ajanslarından biri haline gelmiştir.

Ayşe Barım, birçok ünlü ismin menajerliğini yapmanın yanı sıra sosyal medya danışmanlığı, televizyon ve sinema projelerine basın ilişkileri hizmetleri de sunmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi