Az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem oldu? Son depremler AFAD listesi

Ege Denizi’nde yaşanan art arda depremler, bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğini gözler önüne seriyor. Deprem uzmanları, özellikle son günlerdeki artışa dikkat çekerken, vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki depremleri anlık olarak takip edip kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, bugün Türkiye’de deprem yaşandı mı? 10 Şubat 2025 tarihli son dakika gelişmeleriyle, son depremler ve merak edilen detayları sizler için derledik.

Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremler, bölgedeki sismik hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor. Deprem uzmanları, bu tür sarsıntıların olağan olduğunu vurgularken, vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Peki, bugün Türkiye'de deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt içi ve çevresindeki depremleri anlık olarak takip ederek kamuoyuyla paylaşıyor. İşte 10 Şubat 2025 tarihli güncel deprem bilgileri...

Az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede, ne zaman oldu?

Bölgedeki depremler hız kesmeden sürerken, vatandaşlar son sarsıntıların nerede ve hangi büyüklükte gerçekleştiğini merak ediyor. AFAD, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri düzenli olarak yayımlamaya devam ediyor.

İşte AFAD'ın açıkladığı son depremler listesi ve güncel veriler...

AFAD Son Depremler Listesi

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

Yetkililer, sismik hareketlilikle ilgili güncellemeleri takip etmenin önemine dikkat çekerek, resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaların izlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi