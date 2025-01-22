Az Önce Deprem Mi Oldu? Ne Zaman Deprem Oldu? En Son Deprem Nerede Oldu? 22 Ocak 2025

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, 22 Ocak tarihinde meydana gelen depremlerle ilgili detayları paylaştı. Türkiye genelinde gerçekleşen depremlerin yerleri ve büyüklükleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle araştırılıyor. Peki, en son deprem nerede meydana geldi?

22 Ocak'ta gerçekleşen depremler, "Az önce deprem mi oldu?" ve "En son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?" gibi soruları gündeme taşıdı. Türkiye'nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle bu tür sarsıntılar sıkça yaşanıyor. En son depremle ilgili detaylar ve şiddet bilgilerine ulaşmak için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi deprem listeleri takip edilebilir.+

En Son Deprem Nerede Oldu?

AFAD, 22 Ocak tarihinde saat 23.38'de Ege Denizi'nde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. İstanbul, İzmir ve Balıkesir gibi illerde de hissedilen depremin derinliği 8,6 kilometre olarak belirlendi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadesi yer aldı.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Kandilli Rasathanesi - AFAD

Kaynak: Haber Merkezi