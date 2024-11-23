Bakan Bayraktar: Türkiye yeşil enerjide de Avrupa’nın arz güvenliğine katkı yapacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Türkiye sadece doğal gazla Avrupa’nın arz güvenliğinde değil, yeşil enerjide de Avrupa’nın arz güvenliğine katkı yapacak“ dedi.

Bakan Bayraktar, bu yıl ilk kez düzenlenen İstanbul Energy Forum'una ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Foruma uluslararası bir katılımın olduğunu kaydeden Bayraktar, şunları söyledi:

"Bunu, Anadolu Ajansı ile İstanbul Enerji Forum olarak devam ettirmek istiyoruz. Ama 'Uluslararası İstanbul Enerji Forumu' desek daha isabetli yapmış mı oluruz, bilmiyorum. Çünkü çok büyük bir katılım vardı. Bu hem Türkiye'nin merkez ülke konumunu göstermesi açısından önemliydi hem de ülkemize olan güvenin bir göstergesiydi. Orta Asya'dan Rusya'ya, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya, Balkanlardan Orta Avrupa'ya kadar birçok bölgeden ülke, bakan düzeyinde burada temsil edildi."

Bayraktar, ülkelerin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'nın (COP29) devam ettiği bu yoğun dönemde İstanbul Energy Forum'a katılımının önemli olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı'mızın gelişi başlı başına bu programı daha üst seviyeye taşıdı." ifadesini kullandı.

"Önemli fırsatların olduğu bir döneme giriyoruz"

Forum kapsamında verilen mesajlara ve gerçekleştirdiği ikili görüşmelere de değinen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bu ülkelerin hepsi Türkiye ile işbirliği yapmaya hazır. Zaten ikili anlamda veya çok taraflı birçok projeyi de birlikte hayata geçirdik. Bundan sonrası için de çok önemli fırsatların olduğu bir döneme giriyoruz. Konuşmamda da ifade ettim, Türkiye özellikle son birkaç yılda yaşadığımız ve alışık olmadığımız birçok krizi, yani pandemiden iklim krizine, enerji krizine, tedarik zincirinde yaşanan krizlere kadar bütün bunları başarıyla atlatmış bir enerji sektörüne, çok güçlü altyapıya sahip bir ülke. Son yıllarda yaptığımız yatırımlarla çeşitlendirmeye gittik, farklı kaynaklardan enerjimizi tedarik ediyoruz. Kendi enerjimizi üretir hale ve net ithalatçı bir ülkeyken ihracatçı bir ülke konumuna geldik. Buradaki birçok ülkeye BOTAŞ aracılığıyla doğal gaz ihraç ediyoruz. İşbirliklerini daha da artırmak, daha büyük düzeye çıkarmak istiyoruz. Dolayısıyla hem bunları vurguladık hem ikili işbirliğimizi, çok taraflı işbirliklerimizi daha ileri nasıl götürebiliriz onu vurguladık."

"Türkiye yeşil enerjide de Avrupa'nın arz güvenliğine katkı yapacak"

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında değindiği 2035'te 120 bin megavat yenilenebilir enerji hedefine ilişkin "Ülkeler bölgeler arasındaki enterkonneksiyonları, bağlantıları büyüterek hayata geçirmek istiyoruz. Dolayısıyla Türkiye sadece doğal gazla Avrupa'nın arz güvenliğinde değil, yeşil enerjide de Avrupa'nın arz güvenliğine katkı yapacak. Bu minvalde hem ikili görüşmelerimiz oldu hem de panelde ilgili bakanların katılımlarıyla bu konuları birlikte değerlendirme fırsatı bulduk." dedi.

Kaynak: AA