GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Bakan Işıkhan: Şehirlerimiz eskisinden daha iyi bir şekilde ayağa kaldırılıyor

Bakan Işıkhan: Şehirlerimiz eskisinden daha iyi bir şekilde ayağa kaldırılıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Yaşadığımız büyük afetin ardından yerle bir olmuş şehirlerimiz, hamdolsun eskisinden daha iyi bir şekilde ayağa kaldırılıyor.“ dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nin düzenlediği sahur programında işçilerle bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Işıkhan, bir ayağının hep bu bölgede olduğunu, Gaziantep'i ve çevre illerini sık sık ziyaret ettiğini belirtti.

"Gaziantep maşallah, her ziyaretimizde daha da gelişiyor, büyüyor." diyen Işıkhan, "Yaşadığımız büyük afetin ardından yerle bir olmuş şehirlerimiz, hamdolsun eskisinden daha iyi bir şekilde ayağa kaldırılıyor. Şahinbey'de binalar yükseliyor, Gaziantepli hemşerilerimiz yuvalarına kavuşuyor, yaralar sarılıyor, depremin fiziki izleri bir bir siliniyor." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, deprem bölgesinde vatandaşlar sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşuncaya kadar çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Muhteşem eserler kazandırmaya devam edeceğiz"
Yıkımın derin izlerini silmek için yerlerine çok daha büyük eserler yapacaklarını vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Şehrimize ve tüm ilçelerine, ülkemizin en büyük ikinci camisi olan Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi ve yine ülkemizin en büyük ikinci kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi gibi muhteşem eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Gaziantepli hemşerilerimiz her şeyin en iyisini, en kalitelisini hak ediyor.

Biz hem Bakanlık olarak hem de devletimizin diğer kurumları olarak belediyelerimizin de işbirliği ile şehrimizin çalışma hayatı ve istihdamı başta olmak üzere her ihtiyacıyla, her talebiyle birebir ilgilenip, en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz."

Bu şehrin aziz insanları ve gecesini gündüzüne katarak çalışan emekçileriyle her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini kaydeden Işıkhan, "Hep birlikte şehrimizin istihdamını, nitelikli iş gücünü, katma değer üreten işletmelerini iyileştirmeye, geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir