Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon son 38 ayın en düşük seviyesinde
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Ocakta yıllık enflasyon geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1’e geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde“ dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
2025 yılı ocak ayında yıllık enflasyonun geçen yıla göre 23 puan azalarak yüzde 42,1'e gerilediğini belirten Bakan Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile son 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan gerileyerek yüzde 62,9 oldu." ifadelerini kullandı.
Dönemsel etkilerle aylık enflasyonun arttığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti;
Ancak programımızın diğer adımlarıyla birlikte bütçe imkânları dâhilinde enflasyon hedefiyle uyumlu belirlediğimiz yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da katkısıyla son 4 yılın en düşük ocak ayı verisi gerçekleşti. Maliye politikasındaki duruşumuz, talepteki dengelenme ve arz yönlü adımlarımızla enflasyondaki düşüş devam edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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