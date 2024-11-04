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Bakan Tekin ÖSYM Başkanı Ersoy’u kabul etti

Bakan Tekin ÖSYM Başkanı Ersoy’u kabul etti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy’u kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında hazırlanan 'beceri örgüsü' temelli müfredata geçiş yapılmasının ardından 4 yıl sonraki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için birlikte yürütülecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu kapsamda 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu yıldan itibaren 9'uncu sınıflarda uygulanmaya başlamasıyla birlikte bu öğrencilerin 4 yıl sonra gireceği YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumlarındaki sorularının yeni müfredatla uyumlu hale getirilerek hazırlanması konusu istişare edildi.

Yeni müfredat doğrultusunda yapılacak YKS için MEB ve ÖSYM iş birliğinde yürütülen ve alan uzmanlarının katıldığı çalıştayların sonuç raporlarının değerlendirildiği görüşmede, planlanan diğer çalışmalar da ele alındı. Kabulde, şu anda 10, 11 ve 12'nci sınıf olan öğrencilerin, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nden önceki müfredat dahilinde YKS'ye girecekleri ve bu öğrenciler için herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği de vurgulandı. Ayrıca görüşmede, 2025 yılında yapılacak Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB - AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsam ve içeriği hakkında da değerlendirmeler yapıldı.

Görüşmede, Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci de yer aldı. 

Kaynak: DHA

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