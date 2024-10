Bakan Yerlikaya: Suça karşı toplumsal seferberlikle hareket etmemiz lazım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç ve suçlulara yönelik mücadelenin toplumsal seferberlikle yürütülmesi gerektiğini ifade ederek, “Her zaman milletimizin desteği bizim için çok önemli. Önleyicilikte bir, beraber yani toplumsal bir seferberlikle hareket etmemiz lazım” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir'de, ‘Türkiye'nin huzuru' adıyla güvenlik ve asayiş toplantısına katıldı. Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra toplantıda Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Eskişehir Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir de yer aldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, Eskişehir'in güven ve huzur kenti olduğunu söyledi.

Eskişehir'in düşen suç oranlarına örnekler veren Bakan Yerlikaya, "Eskişehir'deyiz, 3 saati aşkın bir süredir valimiz, emniyet ve jandarma, mülki amirlerimiz ve tüm güvenlik birimlerimizle beraber gerçekten çok verimli bir toplantı. Nerden nereye geldiğimizi hedeflerimize gitmek noktasında tecrübe paylaşımı, bunların her birini arkadaşlarımızla beraber gerçekleştirdik. Eskişehir gerçekten huzur şehri, hep ismiyle müsemma olan huzur ve güvenin şehri olarak bilinir ve bizde kabine döneminde İçişleri Bakanlığı olarak emniyet, jandarma ve karargahımızla beraber, ilde valimizin koordinasyonuyla beraber neler olduğunu gayet güzel bir şekilde bize sunulan brifingde tespit etmiş bulunuyoruz. Bunlardan bazılarını paylaşmak istiyorum. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta olay sayısı Türkiye genelinde 3,6 azalmış ama Eskişehir'de 7,2 azalmış” dedi.

‘HIRSIZLIK OLAYLARINDA YÜZDE 50'YE YAKIN DÜŞÜŞ YAŞANDI'

Bakan Yerlikaya, suç ve suçlulara yönelik mücadelenin ülkede toplumsal bir seferberlikle hareket edilerek yürütülmesi gerektiğini söyledi. Hırsızlık olaylarına ilişkin geçen yılla yapılan kıyaslamalarda ortalama yüzde 50 düşüş sağladıklarını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Biz arkadaşlarımıza hep şu talimatı veriyoruz. Bakanlık olarak olay sayılarını düşüreceğiz, biz aydınlatma oranlarını hep yukarıya çıkacağız. Hep baktığımı zaman periyodunu bir önceki ay, bir önceki periyod hedef zaman dilimiyle kıyaslayacağız. İyi olduğumuz her alanı korumak daha iyiye götürür bizi. Henüz arzu edilen rakamları yakalayamadığımız her meseleyi de en kısa zamanda o rakamları güçlü bir hale getirmeyle ilgili gayretlerimizi arttıracağız. Kişi ve mallara karşı işlenen suçlarda, evden, otodan, motosiklet, iş yeri ve kurumdan hırsızlıkla ilgili yılın ilk 9 ayını geçen yılla kıyasladığımız zaman; otodan hırsızlık yüzde 75, motosiklet hırsızlığı yüzde 67, evden hırsızlık yüzde 65, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yüzde 34, oto hırsızlığı da yüzde 29,9 azalmış. Yani ortalama yüzde 50'ye yakın bir düşüş yaşandı” şeklinde konuştu.

BİR GÜNDE, TÜRKİYE'DE 820 YAKALAMA YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, her sabah emniyet ve jandarmadan bilgilendirmelerin dikkatle incelendiğini ve sadece dün 820 hapis yakalaması bulunan şüphelinin yakalanarak cezaevine teslim edildiğini anlattı. Millet desteğinin kendileri için çok öneli olduğunu ifade eden Yerlikaya şunları söyledi:

"Her sabah saat 10'da bana emniyet ve jandarma asayiş başkanlarından gelen bildiride dün itibarıyla Türkiye genelinde 820 hapis yakalamanın alındığı, 1 günde. Hapis yakalamalarla ilgili hangi suç olursa olsun, bunların bir an önce alınıp, götürülüp cezaevine teslim edilmesi bizim sokaklarda, caddelerde suçlarla mücadelemizi çok daha yukarıya ve önleyicilik gücümüzü de çok daha yukarıya taşıdığı da muhakkak. Tabii şunu söylemem lazım; önleyicilikle ilgili evet temel olarak İçişleri Bakanlığı olarak bizim kolluk birimlerimizin görevleri ama nu noktada biz istiyoruz ki beni tanıyanlar bilir, her fırsatta ben bunu vatandaşlarımıza söylüyorum. Her zaman milletimizin desteği bizim için çok önemli. Önleyicilikte bir, beraber yani toplumsal bir seferberlikle hareket etmemiz lazım. Uyuşturucuyla mücadele de ruhsatsız silahlardan tutunda hapis yakalamalarla ilgili ‘hakkında bir hüküm verildi ama bu aramızda niye geziyor' sözünü, kadına şiddetle ilgili, KADES ile ilgili, 112 ile ilgili, tüm uygulamalarla ilgili, kendisi bu noktada bir güvenlik riski yoksa bile etrafında sokakta, caddede, komşusunda gördüğü, bu noktada imtihandan geçen, sıkıntıdan geçen maalesef bir durum varsa, bunları bizimle paylaşmak, güvenlik birimleriyle paylaşmak tam da bizim istediğimiz. Yani toplum olarak tüm aileler, STK'lar, üniversitelerimiz, medya mensuplarımız, sosyal medya mecralarından bu noktada yapılan dilekler, temenniler, şikayetler, bunların her biri, bilim insanlarımız. Ekranlarda gördüğümüzde hepimizin yüreği sızlayan, milletçe üzüntü duyduğumuz bu suçların önlenmesi, bu sayıların düşürülmesi, en kısa zamanda yakalanıp adalete teslim edilmesi için sadece kolluk değil, sadece adliyelerimiz değil, topyekun, hep beraber gayret gösterimiz zaman inanıyorum ki biz, şu 9 aylık dönemde mal varlığına karşı ortalama Türkiye genelinde yüzde 30 olayı düşürmüşüz. Kişilere karşı suçları yüzde 4 düşürmüşüz. Tüm katalog suçlarını söylüyorum. Biz istiyoruz ki çok daha büyük rakamları size söyleyelim. Bunu yapabilecek, inanç, kudret, siyasi irademiz tamdır. Vatandaşlarımızın desteğine de güveniyoruz,”

166 TON UYUŞTURUCI ELE GEÇİRİLDİ

Konuşmasının son bölümünde yakalanan uyuşturucu miktarına değinen Yerlikaya, "Türkiye geneliyle ilgili, 4 Haziran 2023 ile 15 Ekim 2024 tarihleri arasında yani bu kabine döneminde 166,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. 85,6 milyon adet cinsinden olan uyuşturucu ve 264,1 milyon kök uyuşturucu bitkisi ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 45 bin 296 kişi tutuklandı. 20 bin 163 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı” dedi.

SİVAS'TAKİ DEPREMLER

Sivas'ta meydana gelen depreme de değinen Bakan Yerlikaya, sarsıntının ardından herhangi bir olumsuzluk yaşandığına dikkat çekerek, "Sivas Valimiz Sivas'ta, 4,7 ve 4,1 depremleriyle ilgili bilgi verdi. Şükürler olsun, önemli bir olumsuzluk yok. Önemsiz de bir olumsuzluk yok. Ben huzurlarınızda Sivaslı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Her zaman duamız o'dur ki Allah tüm afetlerden tüm insanlığı korusun” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, konuşmasının ardından Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Ardından Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne çıkan Yerlikaya, esnafla sohbet ederek kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA