Balıkesir’de patlayıcı madde üretilen fabrikada patlama! 12 ölü 3 yaralı
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Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada patlama meydana geldi. Vali İsmail Ustaoğlu, patlamada ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.
Balıkesir Karesi'de patlayıcı üretilen bir fabrikada patlama meydana geldi.
12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 12 kişinin hayatını kaybettiğini 3 kişinin de yaralandığını bildirildi.
Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Ustaoğlu, "ZSR patlayıcı üretim tesisinde bir patlama meydana geliyor. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldikten sonra binada çökme oluştu. Şu anda tüm ekiplerimiz burada." dedi.
"SABOTAJ İHTİMALİ YOK"
Ustaoğlu, içeride kaç kişinin olduğuna yönelik tespit çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.
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