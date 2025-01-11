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Bariyerlere çarpan cip hurdaya döndü!

Bariyerlere çarpan cip hurdaya döndü!
Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolunda yoldan çıkan cip bariyerleri aşarak ters döndü. Kazada sürücü yaralanırken cip hurdaya döndü.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişelerine gelmeden İstanbul Havalimanı istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. 06 CSJ 601 plakalı cip sürücüsü gişelere gelmeden direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Cip yolda savrularak bariyerlere çarptı. Bariyerleri kıran otomobil yolun dışına çıkarak yeşillik alanda ters dönerek durabildi. Kazada sürücü yaralanırken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri de yolun bir şeridini trafiğe kapatarak bir süre incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA

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