Başıboş köpekler şimdi de bir kediyi öldürdü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Evka Mahallesi'nde başıboş dolaşan 9 sokak köpeği, bir evin bahçesindeki kediye saldırdı.
Kedinin, köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü öğrenildi.
Olay anı, ikametin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA
Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Evka Mahallesi'nde başıboş dolaşan 9 sokak köpeği, bir evin bahçesindeki kediye saldırdı.
Kedinin, köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü öğrenildi.
Olay anı, ikametin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA
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