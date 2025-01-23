GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı! Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri 2025 | Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

- Güncelleme Tarihi:

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı! Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri 2025 | Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı
Bedelli askerlik başvurusunda bulunan binlerce aday için kritik gün geldi. Askerlik yerlerini öğrenmek ve sevk tarihlerini netleştirmek isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden sonuç ekranını kontrol etmeye başladı. Başvuru sürecini tamamlayanlar için birlik bilgileri ve sevk tarihleri artık erişime açılıyor. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Saat kaçta duyurulacak? İşte ayrıntılar!

Bedelli askerlik ücretini ödeyerek başvuru yapan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, 2025 bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu.

2025 bedelli askerlik yerleri için geri sayım başladı!

Yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmetine hak kazanan adayların yerleştirme ve sevk süreçlerine dair tüm bilgilerin e-Devlet üzerinden erişime açılacağı belirtildi.

Adaylar, belirlenen tarihlerde sevk belgelerini alarak kendilerine tahsis edilen birliklere katılım sağlayabilecek.

Sonuçların açıklanmasıyla gözler, sevk süreci ve diğer ayrıntılara çevrilecek.

2025 bedelli askerlik: Sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?

2025 yılı bedelli askerlik kapsamında silahaltına alınacak yükümlüler için sınıflandırma sonuçları, 23 Ocak 2025 itibarıyla e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden erişime açılacak.

Bu tarihten sonra bedelli askerlik hakkından vazgeçenler, yeniden başvuru yapma imkanını kaybedecek.

Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre, adaylar teslim olacakları birlik, teslim tarihi, kışla adresi ve diğer bilgileri e-Devlet'te yer alan sonuç ekranından öğrenebilecek.

İşte bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri 2025

02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025

ASKERLİK YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #askerlik sınıflandırma ne zaman belli olur 2025 #Bedelli askerlik #Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri 2025

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER