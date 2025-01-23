Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı! Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri 2025 | Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı

Bedelli askerlik ücretini ödeyerek başvuru yapan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, 2025 bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu.
2025 bedelli askerlik yerleri için geri sayım başladı!
Yapılan açıklamada, bedelli askerlik hizmetine hak kazanan adayların yerleştirme ve sevk süreçlerine dair tüm bilgilerin e-Devlet üzerinden erişime açılacağı belirtildi.
Adaylar, belirlenen tarihlerde sevk belgelerini alarak kendilerine tahsis edilen birliklere katılım sağlayabilecek.
Sonuçların açıklanmasıyla gözler, sevk süreci ve diğer ayrıntılara çevrilecek.
2025 bedelli askerlik: Sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?
2025 yılı bedelli askerlik kapsamında silahaltına alınacak yükümlüler için sınıflandırma sonuçları, 23 Ocak 2025 itibarıyla e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden erişime açılacak.
Bu tarihten sonra bedelli askerlik hakkından vazgeçenler, yeniden başvuru yapma imkanını kaybedecek.
Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuna göre, adaylar teslim olacakları birlik, teslim tarihi, kışla adresi ve diğer bilgileri e-Devlet'te yer alan sonuç ekranından öğrenebilecek.
İşte bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri 2025
02 Şubat 2025
01 Mart 2025
03 Nisan 2025
08 Mayıs 2025
12 Haziran 2025
10 Temmuz 2025
07 Ağustos 2025
04 Eylül 2025
07 Ekim 2025
06 Kasım 2025
04 Aralık 2025
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(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi