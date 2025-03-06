Belgrad Ormanları Nerede? Ece Gürel’in Bulunduğu Yer Olan Belgrad Ormanı Gündemde

İstanbul’un en ünlü doğal alanlarından biri olan Belgrad Ormanları, son günlerde kaybolan Ece Gürel’in bulunduğu yer olarak dikkat çekti. Gürel, arkadaşına Belgrad Ormanı’na gittiğini söylemiş, ancak bir süre sonra kendisinden haber alınamamıştı. Neyse ki, İstanbul’daki ekiplerin titiz çalışmaları sonucu Ece Gürel sağ olarak bulundu. Bu olay, Belgrad Ormanları’nın konumunu ve nasıl ulaşılacağına dair soruları gündeme getirdi.

Ece Gürel'in kaybolduğunun ardından İstanbul Valiliği ve AFAD tarafından başlatılan arama çalışmaları hızla devam etti. Gürel, ormanın derinliklerinde, bir dere kenarında uyur vaziyette bulundu. Telefonunun son sinyal aldığı yerden 6 kilometre uzakta bulunan Gürel, ekipler tarafından sağ olarak bulunarak sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi. Hafif yaralı olduğu bildirilen Gürel, ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

Bu olayın ardından Belgrad Ormanları'na nasıl ulaşılacağı ve nerede olduğu hakkında sorular daha fazla ilgi görmeye başladı.

BELGRAD ORMANLARI NEREDE?

İstanbul'un en bilinen doğal alanlarından biri olan Belgrad Ormanları, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, Çatalca Yarımadası'nın doğusunda yer alıyor. Orman, geniş bir alana yayılarak hem İstanbul Boğazı'na hem de Karadeniz'e kadar ilerliyor.

Büyük ormanlık alan, Sarıyer ilçesinin sınırları içinde yer alırken, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve doğayla iç içe olmak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktası sağlıyor.

Belgrad Ormanı, yemyeşil bitki örtüsü, zengin fauna ve doğa yürüyüş parkurları ile İstanbul'un keşfedilmemiş cennetlerinden biridir. Aynı zamanda bir ekosistem olarak da İstanbul için büyük öneme sahiptir.

BELGRAD ORMANINA NASIL GİDİLİR?

Belgrad Ormanı'na ulaşımda toplu taşıma kullanmak isteyenler için İstanbul'un çeşitli bölgelerinden 42T, 42M, 42R, 42HM ve 153 numaralı otobüs hatları ile doğrudan ormana ulaşmak mümkündür.

Otobüsler, ormanın çeşitli noktalarına sefer yapmaktadır ve gün boyunca düzenli aralıklarla sefer düzenlenmekte.

Özel araçla gitmek isteyenler için ise, Maslak yönünden ilerleyerek, Tarabya'dan U dönüşü yapıp Bahçeköy'e doğru devam etmek gerekmektedir. Yolda bulunan tabelalar, ziyaretçileri Belgrad Ormanı'na yönlendirmektedir.

BELGRAD ORMANINDA YAPILACAKLAR NELER?

Belgrad Ormanı, doğa severler için oldukça geniş bir aktivite yelpazesi sunmakta. Ormanın içinde piknik yapabilecek birçok alan bulunurken, aynı zamanda doğa yürüyüşleri yapmak, bisikletle gezintiye çıkmak ve ormanda doğayla iç içe zaman geçirmek mümkün.

Ormanın çeşitli mesire alanlarında mangal yakılabilir ve çocuk parkları sayesinde aileler rahatça vakit geçirebilir. Belgrad Ormanı'nda, Ayvat Bendi, Binbaşı Çeşmesi, Fatih Çeşmesi gibi popüler mesire alanları, hafta sonları özellikle kalabalık olmakta, ziyaretçilere dinlenme ve doğayla vakit geçirme imkanı sağlamakta.

ECE GÜREL OLAYI NEDİR?

İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in durumu büyük bir endişe meydana getirdi. Ece Gürel, arkadaşına Belgrad Ormanı'na gittiğini söyleyip kaybolmuştu. Uzun süren arama çalışmaları sonrası Gürel'in sağ olarak bulunduğu müjdesi verildi.

Arama ekipleri, orman içinde yaptığı titiz çalışmalar sonucunda Ece Gürel'i, son telefon sinyalinin alındığı noktadan 6 kilometre uzaklıkta bir dere kenarında uyur vaziyette buldu.

Ekipler, Gürel'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, onu ambulansa taşıdı. Gürel, sağlık durumu stabil olmasına rağmen hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi