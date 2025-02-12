Beylikdüzü’nde Bugün Okullar Tatil Mi? 12 Şubat Beylikdüzü’nde Okul Var Mı, Yok Mu? Yarın okullar tatil olacak mı? Valilikten Açıklama Geldi!
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İstanbul genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Beylikdüzü’nde okulların açık olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Öğrenciler ve veliler, 13 Şubat’ta eğitime devam edilip edilmeyeceğini merakla beklerken, gözler İstanbul Valiliği’nden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Beylikdüzü’nde 12 Şubat’ta okullar tatil mi? Yarın okulla tatil olacak mı? İşte detaylar...
İstanbul'u etkisi altına alan soğuk hava dalgası, Beylikdüzü'nde okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak uyandırdı. Özellikle öğrenciler ve veliler, 12 Şubat'ta eğitime ara verilip verilmeyeceğini öğrenmek için resmi açıklamaları bekliyordu. Peki, Beylikdüzü'nde okullar tatil mi? 12 Şubat'ta dersler yapılacak mı?
İstanbul'da Kent Genelinde Eğitime 1 Günlük Ara Verildi!
İstanbul genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitimde aksaklık yaşanmaması adına önemli bir karar alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı resmi açıklamada, 12 Şubat 2025 tarihinde İstanbul'un tüm ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
İstanbul Beylikdüzü'nde Bugün Okullar Tatil Mi?
Beylikdüzü'nde yaşayan öğrenciler ve veliler için beklenen haber geldi. İstanbul Valiliği'nin duyurusuna göre, Beylikdüzü ilçesinde de 12 Şubat günü okullar tatil edildi. Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte bu kararın alındığı bildirildi.
Çarşamba Günü Öğle Saatine Kadar Kar Yağacak
Meteoroloji yetkililerinin verdiği bilgilere göre, İstanbul'da başlayan kar yağışı Çarşamba günü öğle saatlerine kadar sürecek. Hava sıcaklıklarının ise 2 ila 4 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, vatandaşların buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.
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