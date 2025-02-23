Bitlis’te Yarın Okullar Tatil Mi? 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Doğu Anadolu Bölgesi’nin sert kış koşullarıyla bilinen illerinden Bitlis’te kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.
Bitlis'te Kar Yağışı Başladı, 24 Şubat Pazartesi Okullar Tatil Edilecek Mi?
Bitlis'in yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma etkili olmaya devam ediyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ulaşımı zorlaştıran hava koşulları, vatandaşları tedirgin ediyor. Yetkililerden tatil kararına ilişkin açıklamalar bekleniyor.
Bitlis'te Yarın Okullar Tatil Mi?
Bitlis genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle öğrenciler ve veliler, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini araştırıyor. Valilik ve il milli eğitim müdürlüğünden gelecek açıklamalar büyük önem taşıyor.
24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Bitlis'te Kar Tatili Var Mı?
Yoğun kar yağışının devam ettiği Bitlis'te öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağını öğrenmek için resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Şu an için Bitlis Valiliği veya ilçe kaymakamlıklarından resmi bir duyuru yapılmadı.
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