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Bodrum’da sağanak: Çöken istinat duvarı karayolunu kapattı

Bodrum’da sağanak: Çöken istinat duvarı karayolunu kapattı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü, kara yolunun bir bölümü trafiğe kapandı.

İlçede son birkaç gündür etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Aksam saatlerinde Bodrum-Turgutreis kara yolunun Ortakent istikameti kenarındaki istinat duvarı sağanak nedeniyle çöktü. Çöken duvardan savrulan taş ve kaya parçaları seyir halindeki bir otomobile de zarar verdi.

Yaralananın olmadığı olay nedeniyle kara yolunun bir şeridi trafiğe kapandı.

Bölgeye sevk edilen ekipler yolun açılması için çalışma başlattı. Yola dökülen moloz ve taş parçaları kepçe yardımıyla kamyonlara yüklendi.

Kaynak: AA

  • #Muğla #Sağanak #Yağış

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