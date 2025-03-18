Bolu’da mühürlenen otelde yangın; restoranı kullanılamaz hale geldi
- Güncelleme Tarihi:
Bolu’nun Mengen ilçesinde denetim sonrası mühürlenen otelde çıkan yangında, restoran bölümü kullanılamaz hale geldi.
Mengen ilçesi Babahızır köyü mevkisinde, dün eksikleri nedeniyle Bolu Valiliği tarafından mühürlenen bir otelin restoran bölümünde, bugün saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale için Bolu, Yeniçağa ve Gerede ilçesinden de takviye ekipler gönderildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, restoran bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
34 OTELİN FAALİYETİ DURDURULDU
Kartalkaya'da 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından kentteki 153 konaklama tesisi tek tek denetlendi. Vali yardımcıları başkanlığında oluşturulan 2 ayrı komisyon tarafından kentteki otel ve pansiyonlara yönelik denetimlerde; 34'ünün faaliyeti durduruldu, 8'inin de iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”