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Bomba gibi patlayan trafo alevlere teslim oldu

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Bomba gibi patlayan trafo alevlere teslim oldu
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde elektrik trafosunun bomba gibi patlaması vatandaşları tedirgin etti. Trafonun patladığı anlar kameraya yansıdı.

Reyhanlı Mahallesi Gültepe Mahallesi'nde bölgenin elektriğini sağlayan trafoda patlama yaşandı. Bomba gibi patlayan trafo, kısa sürede alevler içinde kaldı. Mahalledeki vatandaşları tedirgin eden patlama ve kıvılcımlar anbean kameraya yansıdı.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, trafoda çıkan yangını söndürürken elektrik dağıtım şirketi personeli tarafından trafoda yenileme yapıldı. Bir süre elektriksiz kalan mahalle trafonun tamir edilmesiyle yeniden aydınlandı.

"Elektrik akımı çok kullanımda olduğu için trafo kaldırmayınca yandı”

Trafoda çok fazla akım olduğu için patlayarak alev aldığını dile getiren Gültepe Mahallesi Muhtarı Orhan Altay, "Arkamızdaki trafo çok akım olduğu için yandı. Ekipler sabah 4'e kadar çalışarak trafoyu aktif hale getirdiler.

Ekipler öğrendiğim kadarıyla çok elektrik akımı varmış ve çok kullanımda olduğu için trafo kaldırmayınca yandı. Patlama ve alevler çok vardı. Ekipler gelerek trafoyu değiştirdiler” dedi.

"Cumartesi günü dükkanda çalışıyorduk ve trafo birdenbire patladı”

İş yerinde çalışırken trafonun bomba gibi patladığını ifade eden Şıhlı Canlı, "Cumartesi saat 17.00 civarında dükkanda çalışıyorduk. Dükkan kalabalıktı. Trafo birdenbire patladı sanki bomba gibi patladı. Burada can güvenliğimiz yok.

Bunun en kısa zamanda kaldırılmasını talep ediyoruz. Korkuyla çalışıyoruz. Bomba gibi patladı. Kıvılcımlar her yere saçıldı ve patladı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

  • #Hatay #Patlama

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