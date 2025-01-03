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Boynuna ip dolanan 3,5 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

Boynuna ip dolanan 3,5 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu
Zonguldak’ta 3,5 yaşındaki çocuk, boynuna dolanan ip nedeniyle evinde ölü bulundu.

Olay, Kilimli ilçesine bağlı Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi üzerindeki üç katlı binanın giriş katında yaşandı. İddialara göre, çöp dökmek için evinden ayrılan anne Cansever K., eve döndüğünde 3,5 yaşındaki oğlu Efe Mahmut K.'yı boynuna ip dolanmış yerde yatar şekilde buldu. Çığlıklar üzerine eve gelen komşularının bıçakla keserek ipten kurtardığı küçük çocuk için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler 3,5 yaşındaki Efe Mahmut K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuğun cansız bedeni, buradan da morga sevk edildi.

Baba, morgda gözyaşı döktü

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde delil topladı. Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürerken baba Musa K., anne Cansever K.'nin yanı sıra komşularının tanık ifadelerine başvuruldu. Baba Musa K. ve komşuları otopsi öncesi polis ekipleri eşliğinde hastane morguna geldi. Baba Musa K. morgda gözyaşı döktü.

Cumhuriyet Savcısı hastane morguna gelerek otopsi işlemlerini başlattı. Küçük çocuğun kesin ölüm sebebi otopsi işlemlerinin ardından belirlenecek.

Kaynak: İHA

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