Çanakkale’de 5.2 büyüklüğünde deprem

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Manisa ve Edremit’ten de hissedildi.
AFAD'ın yer verdiği bilgiye göre Çanakkale Ayvacık açıklarında saat 23.38 sıralarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 8.65 km derinliğinde kaydedildi. Deprem İzmir, Manisa ve Edremit'ten de hissedildi.
AFAD: OLUMSUZ DURUM BULUNMUYOR
Depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında (6 km) saat 23.38'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.
VALİ TORAMAN: SAHA TARAMALARI SÜRÜYOR
Çanakkale Valisi Ömer Toraman ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Ayvacık İlçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen 5,2 şiddetindeki depremi müteakiben, ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada görevleri başındadır."
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