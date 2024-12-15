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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel istihdam edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel istihdam edecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılında istihdam edilmek üzere 1331 personel alacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatına gelecek yıl için 611'i sözleşmeli, 720'si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1331 personel alınacak.

İşe alınacakların 500'ü çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı kadrolarında, 20'si İklim Değişikliği Başkanlığı bünyesinde iklim değişikliği uzman yardımcılığında istihdam edilecek. Bakanlığa farklı ünvanlarda 200 engelli memur da alınacak.

Sözleşmeli personel olarak ise mühendis ve mimar olmak üzere 99 teknik, 383 idari ve 45 destek çalışanı alımı yapılacak. Diğer yandan, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bünyesinde de 84 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

"Yeni çalışma arkadaşlarımızla ailemizi büyütüp güçlendireceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Yeni çalışma arkadaşlarımızla ailemizi büyütüp güçlendireceğiz. 2025'te Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 1331 personel alımı yapıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, personel alımları KPSS puanına göre yapılacak ve sözleşmeli personel en geç şubat ayı sonunda göreve başlayacak.

Kaynak: AA

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