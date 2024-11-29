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CHP Genel Başkanı Özel’e soruşturma

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CHP Genel Başkanı Özel’e soruşturma
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e “Başsavcıya Hakaret“ suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Akın Gürlek'e hakaret iddiasıyla soruşturma başlattı."KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın gerekçesi 'kamu görevlisine hakaret' ve ' hedef gösterme' olarak belirtildi.

"FEZLEKE HAZIRLANMASI İÇİN ANKARA'YA GÖNDERİLECEK"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 28. Dönem Manisa Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 26/11/2024 tarihinde partisinin TBMM'ndeki grup toplantısında ve 29/11/2024 (bugün) tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret ve Terörle Mücadele Almış Kişileri Hedef Göstermek suçundan resen soruşturma başlatılmış olup gerekli tespitlerin yapılması akabinde soruşturma evrakı ilgili hakkında fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

BUGÜN CEZAEVİNDE AHMET ÖZER'İ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel,tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret etmişti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e tepki göstermişti.

"SENİ UYARIYORUM ÜLKENİN KADERİYLE OYNAMA"

"Akın Gürlek, cürmün kadar yer yakarsın" diyen Özel, şunları söylemişti: "Gün gelir ben yine burada dimdik dururum sen kim bilir hangi sosyal medya hesabından bize saldırırsın. Sen bir hukuksuzluğa tabi olsan senin hukukunu da biz savunuruz. Seni uyarıyorum, bir ülkenin kaderiyle oynama, birilerinin aparatı olma."

Kaynak: Haber Merkezi

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