Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü’de İklim Zirvesi’ne katılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad’daki İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesinin ardından Azerbaycan’a gitti. Erdoğan, Bakü’de 29’uncu iklim zirvesi kapsamında katılımcılara hitap edecek, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini bu kez Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de sürdürecek.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı'na iştirak edecek. Erdoğan, zirve kapsamında karşılama töreninde ve aile fotoğrafında yer alacak.
Cumhurbaşkanı, katılımcılara hitabında iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle mücadele için herkese sorumluluk düştüğünün altını çizecek. Türkiye'nin iklim ve çevre krizi karşısında attığı adımları, koyduğu hedefleri anlatacak. Eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'sıfır atık' projesinin önemini vurgulayacak.
Erdoğan çok sayıda liderle ikili görüşme yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında Azerbaycan'da bulunan devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Görüşmelerde ülkeler arasındaki ilişkilerin yanı sıra, başta Gazze ve Lübnan'daki son durum olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.
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