Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan helikopter kazasında vefat edenlere taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da ambulans kazasında hayatını kaybeden 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı için taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Muğla'da Sağlık Bakanlığımıza bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 4 kardeşimizin hayatını kaybettiği haberi yüreklerimizi dağladı.
Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailelerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
Kaynak: AA