Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanarak, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Akıncı'nın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde yaralanarak, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Akıncı'nın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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