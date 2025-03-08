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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’da sahipsiz köpek saldırısında hayatını kaybeden çocuk için başsağlığı diledi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya’da sahipsiz köpek saldırısında hayatını kaybeden çocuk için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar programında konuştu. 

Erdoğan'ın gündeminde başıboş sokak hayvanları vardı. Konya'da başıboş köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Rana bebek için başsağlığı dileyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Böyle bir vahşetin 2025 Türkiye'sinde yaşanmış olmasının hiçbir izahı olamaz. Maalasef muhalefet tarafında yasaya karşı direnç hala devam ediyor. Bu vakaların önüne geçmek için gereken yapılmalı".

Erdoğan, konuşmasında terörle mücadelede kararlık mesajı vererek şöyle konuştu:

"Terör belasını defedeceğiz"

Terörün karanlık ve kanlı gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin üzerinden çekildiği, kardeşliğin egemen olduğu huzurlu, güvenli günleri hep beraber göreceğiz.

"Ana muhalefetin partisinin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili iddialarının hiçbir temeli bulunmuyor"

Erdoğan, CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin meclis toplantısında AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'nin susturulmasına tepki göstererek, "Ana muhalefetin partisinin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili iddialarının hiçbir temeli bulunmuyor" dedi.

"Bugün Kadıköy Belediyesinde belediye meclis üyesi AK Partili bayan arkadaşımızın sözünü kestiler, hakaret ettiler. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı artırmaya herkesten evvel kendi kadrolarınızdan, kendi belediyelerinizden başlayın. Meclis üyesi hanım kardeşimize yönelik sergilenen küstahlık ve faşizm, 28 Şubat zihniyetinin CHP'de hala devam ettiğini bir kez daha göstermiştir. "CHP kadın düşmanı bir partidir. CHP, kadınların fikirlerini, özgürce ifade etmesine tahammülü olmayan baskıcı, nobran, faşist bir siyasi teşekküldür".

Ayrıntılar geliyor...

 

Kaynak: Haber Merkezi

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