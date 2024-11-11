Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhammed bin Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü.
Kaynak: AA
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