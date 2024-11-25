Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte’yi kabul edecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, göreve başlamasının ardından ilk resmi Ankara ziyaretini bugün gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'yı ziyaret edecek.
Rutte, göreve geldikten sonraki ilk Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelecek.
Türkiye'nin ara buluculuk rolü masada
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte görüşmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın güncel durumunun değerlendirilmesi bekleniyor. Görüşme kapsamında, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşında ara buluculuk rolü üstlenmesi de gündemde olacak.
NATO müttefikleri arasındaki savunma tedariki engellerinin kaldırılması da kabulde değerlendirilecek.
Terörle mücadelede Türkiye'nin beklentileri vurgulanacak
Terörle mücadele adımları ve Türkiye'nin beklentileri öncelikle konular arasında yer alacak.
NATO Genel Sekreteri, Ankara programı çerçevesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Rutte'nin Türk savunma sanayisi yetkilileriyle görüşeceği, 23 Ekim'de terör örgütü PKK tarafından terör saldırısı düzenlenen TUSAŞ yerleşkesine de gitmesi ziyaret planlanıyor.
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