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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’nin istikrarı bölgenin istikrarı demektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’nin istikrarı bölgenin istikrarı demektir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Suriye’de yeni bir dönem başlamıştır. Suriye’nin istikrarı bölgenin istikrarı demektir. Son 13 yılda tüm bölge bu sıkıntıları çekmiştir. Türkiye bu süreçte itilafın başından bu yana olduğu gibi Suriyeli kardeşlerimize desteğimiz sürecek“ diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Lübnan'ın güvenliği bölgenin istikrarından ayrı değerlendirilemez"
Lübnan'da 1 milyondan fazla insan yerlerinden edildi. İsrail'in Lübnan'a ilk saldırısı değildir, geçmişte de benzer tacizlere maruz kalmıştır. Lübnan'ın güvenliği bölgenin istikrarından ayrı değerlendirilemez. Türkiye, İsrail saldırılarına karşı Lübnan'ın arkasında durmuş, insani yardımlarını sürdürmüştür.

"Lübnan halkının birliğine ve iç barışına katkılarımız sürdüreceğiz"
İsrail'in ateşkese harfiyen uyması, Lübnan'da açtığı zararı tazmin etmesi için baskının sürdürülmesi gereklidir, biz de üstümüze düşeni yapmakta kararlıyız. Lübnan halkının birliğine ve iç barışına katkılarımız sürdüreceğiz. 

"Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır"
Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır. Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı demektir. Son 13 yılda tüm bölge bu sıkıntıları çekmiştir. Bizim gibi Lübnan da Suriyeli kardeşlerimize kucağını açmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunması da bir başka husustur. İlk günden beri tüm dünyaya ilan ettik. Türkiye bu süreçte itilafın başından bu yana olduğu gibi Suriyeli kardeşlerimize desteğimiz sürecek. Suriye halkının basiret ve ferasetiyle bu dönemi alnının akıyla yöneteceğine inanıyorum. Lübnan ile amacımız Suriye'yi yeni bir şevk ile ayağa kaldırmaktır. Komşuluğumuzun gereğini dün olduğu gibi bugün de yapmaya devam edeceğiz.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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