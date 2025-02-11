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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi küresel bir güç merkezi yapana kadar durmadan çalışacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’yi küresel bir güç merkezi yapana kadar durmadan çalışacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bölgemizde çatışmalara rağmen ekonomik büyümemiz sürüyor. Ekonomi programımızı son verilerle meyvelerini veriyor. Ülkemizi küresel bir güç merkezi yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız“ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Malezya İş Forumu'nda konuştu.

Bugün ülkelerimiz arasında Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi kurulmasını kararlaştırdık. 3 kıtanın kesiştiği noktada yer alan ülke olarak stretajik ortaklık kurulmasına büyük önem veriyoruz. 

Bölgemizde çatışmalara rağmen ekonomik büyümemiz sürüyor. Ekonomi programımızı son verilerle meyvelerini veriyor. Son 20 senede yüzde 5 büyüme orannını yakalayabilen sayılı ülkelerden biriyiz. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. 270 milyar dolara yakın yatırım çektik. Yabancı şirketlerinin sayısı 6 binden 80 binin üzerine çıktı. Ülkemizi küresel bir güç merkezi yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. 

İkili ilişkilerin bir boyutu karşılıklı yatırımlardır. Malezya, ASEAN'da en büyük ticari ortağımız. Malezya, 2023'te ASEAN ülkeleri arasında Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ikinci ülke olmuştur. Birçok alanda iş birliği potansiyelimizin geniş olduğuna inanıyorum. Yerli ve ömilli sanayimiz bugün ihtiyacımızın önemli bir bölümünü karşılar hale geldi, bunu dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaktan geri durmuyoruz.

Bugün savunma sanayi, firmalarımız Malezya'da başarılı işlere imza atıyor. 2024'te 62 milyon turistin ziyaret ettiği ülkemizde Malezyalı kardeşimizin teşvik edilmesi önemlidir. Önümüzdeki dönemde karşılıklı uçul sayısını artırılmasının beşeri ilişkilerde çarpan etkisi yapacağına eminim.

Suriye'de çatışmaların son bulmasıyla ytırım fırsatlarını Malezya ile  yeniden yapılanmas sürecinde birlikte el ele verip çalışabiliriz.. Türkiye'ye güvenen inanan yatırımcılar bundan sonra da pişman olmayacak. İki ticarette milli para birimlerinin kullanılmasının önemli olduğuna inanıyorum.

Malezya, Asya-Pasifik bölgesine açılımımızın anahtar ülkesi arasında gördüğümüzü özellikle vurgulamak isterim. Malezya'nın dönem başkanlığında ASEAN'la ilişkilerinizin daha üst seviyeye çıkacağına eminim. 

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Recep Tayyip Erdoğan

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