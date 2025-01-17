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Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG’nin çöpe atılması yakındır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG’nin çöpe atılması yakındır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Son kullanım tarihleri geçen her yapı gibi bu örgütün de çöpe atılması yakındır. Bundan kaçış, kurtuluş yok“ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kayseri, bugün bir kez daha davasına ve partisine sahip çıkıyor. Aşkınız ve ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde, tercihini Cumhur İttifakının gerçek belediyecilik vizyonundan yana kullanan her bir Kayserili kardeşimize, şükranlarımı sunuyorum. Kayseri ile omuz omuza yürümekten hep şeref duyduk... Siz bizi mahcup etmediniz, Elhamdülillah biz de sizlere mahcup olmadık. Kayseri'ye aşk ile hizmet yolundan bir an olsun ayrılmadık.Türkiye Yüzyılının inşası yolunda önümüzüe çıkan engellere aldırmadan kararlılıkla yürüyoruz.

Ana muhalefet partsinin içinde büyük bir ciddiyetsizlik var, siyaset mi yapıyorlar oyun mu oynuyorlar belli değil. Muhalefetin içler acısı durumunu sizler de takip ediyorsunuz. Ciddiyetsizlik almış başını gidiyor. 

"Ana muhalefet titreyin ve kendinize gelin"
Bölgemizde bunca sorun varken, dünyada kritik gelişmeler yaşanırken malayani bile olmayan işlerle uğraşmayı bırakın, ey ana muhalefet titreyin ve kendinize gelin. 

Sınır komşumuz değilmiş gibi 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' dediler. 'Orta Doğu Bataklığı' derken kimin penceresinden baktıklarını açıkca gösterdiler.  

Yakın geçmişte DEAŞ tiyatrosuyla bölgemizi cehenneme çeviren aynı tezgahın peşindeler ama başaramayacaklar. 

Türkiye olarak amacımız, Suriye'deki tüm terör örgütlerinin suhuletle veya zorla tasfiye edilmesini sağlamaktır. Ülkemizdeki Suriyeli muhacirlerden kendi evlerine gönüllü, onurlu olarak dönmek isteyenlere de gerekli kolaylığı sağlayacağız.

"Suriye'de yeni bir döneme girildi"
Suriye'de yeni bir döneme girildi. Sanki sınır komşumuz değilmiş gibi size ne Suriye'den dediler. Bize getirdikleri eleştirilerin hiçbirini binlerce kilometre öteden gelip Suriye'ye müdahale edenlere yapmadılar. ABD'nin Suriye'de ne işi var demediler. İran'ın Rusya'nın Suriye'de ne işi var demediler. Teröristler Türkiye'yi tehdit ederken utanmadan bize mi saldıracak dediler. Kim dedi bunu: Ana muhalefet. Biz benzer cümleleri Libya'da Karabağ'daki kardeşlerimizin yardımına koştuğumuzda da duyduk. Karşımıza dikilenlerin avukatlığını üstlendiler. Gazze'de yaşanan insanlık dramına sesimizi yükselttiğimizde de aynı tavra maruz kaldık.

Kaynak: AA

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