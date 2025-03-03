Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede, ne zaman, kaç şiddetinde oldu? 4 Mart Salı 2025 Afad son depremler listesi

​Türkiye genelinde meydana gelen depremler, vatandaşların yakından takip ettiği önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, gerçekleşen sarsıntılara ilişkin en güncel bilgileri paylaşarak kamuoyunu bilgilendiriyor. Depremin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi kritik detaylar, bu kurumlar tarafından anlık olarak duyuruluyor. Özellikle sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?“, “Merkez üssü neresi?“ ve “Depremin şiddeti kaç?“ gibi sorulara yanıt arayarak araştırma yapmaya yöneliyor. İşte, 4 Mart Salı 2025 tarihine ait güncel deprem verileri...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin Son Deprem Kayıtları Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde depremler meydana gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde gerçekleşen sarsıntıları anlık olarak kaydedip kamuoyuyla paylaşıyor. Bu paylaşımlar sayesinde vatandaşlar, kendi bölgelerindeki deprem hareketlerini kolayca takip edebiliyor. Yayınlanan verilere göre depremin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü ve diğer teknik bilgiler detaylı şekilde sunuluyor. Az Önce Deprem mi Oldu? Anlık Deprem Bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremleri anlık olarak duyurarak hem büyük çaplı hem de hafif sarsıntılar hakkında bilgi aktarıyor. Vatandaşlar, bu kurumların güncel deprem listelerini takip ederek yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını ve sarsıntının şiddetini hızla öğrenebiliyor. Güncel deprem bilgilerine ulaşmak için: AFAD Son Depremler Listesi Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Kaynak: Haber Merkezi

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