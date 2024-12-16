GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Dereye düşen çocuk boğuldu

Dereye düşen çocuk boğuldu
Bartın’ın Ulus ilçesinde, dere kenarında arkadaşlarıyla birlikte oynarken dengesini kaybederek suya düşen Simay Bora (5) boğuldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi Zafer köyünde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte dere kenarında oynayan Simay Bora isimli kız çocuğu, dengesini kaybederek dereye düştü. Arkadaşlarının ailesine haber vermesi üzerine baba Dursun Bora, kızını dere yatağında aradı. Ancak bir sonuç alamayan baba sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Köylüler ve jandarmanın dere yatağında yaptığı arama sonucunda Simay Bora, düştüğü yerin 3 kilometre uzağında suyun içinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Simay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere Ulus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1 GÜN ÖNCE BABA FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ

Dere yatağında boğularak hayatını kaybeden Simay Bora'nın küçük kardeşi Sinem'in 3'üncü doğum günü için baba Dursun Bora'nın dün sosyal medya hesabından ‘Canım kızım ve babasının doğum günü kutlu olsun. Canım kızlarım benim iyi ki doğdun Sinem' notuyla fotoğraf paylaştığı görüldü. 

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER