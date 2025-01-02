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Devlet Bahçeli’den Ferdi Tayfur paylaşımı

Devlet Bahçeli’den Ferdi Tayfur paylaşımı
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bahçeli, “O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı“ dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'a, Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Mübarek üç aylar ile Regaib Kandili'ni idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah'ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana'nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı.

"Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun."

Tayfur'un, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin en sevdiği sanatçılar arasında olduğu ve klasik araçlarıyla yaptığı yolculuklarda da zaman zaman şarkılarını dinlediği biliniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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