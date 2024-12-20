Devlet Bahçeli Öcalan-DEM Parti görüşmesine yeşil ışık yaktı!
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MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti ile PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın haftaya görüşme yapacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Görüşmenin sağlanmasında yarar var. Hayırlı bir başlangıç olur ve görüşmeleri bizi memnun eder.“ dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de görüşmeleri takip etti.
Oturuma verilen arada, bir gazeteci Bahçeli'ye DEM Parti heyetinin önümüzdeki hafta terör örgütü PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşeceği yönündeki haberlerin hatırlatarak bu konudaki görüşünü sordu.
Bahçeli soruya "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var. 2025'e giriyoruz ve dikkat edilirse yüzüğümde de 'Yeni yüzyıl, yeni Türkiye' diye var. Bu bakımdan hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum karar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur" yanıtını verdi.
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