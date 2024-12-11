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Devrilen tankerdeki tonlarca yakıt yola döküldü

Devrilen tankerdeki tonlarca yakıt yola döküldü
Şanlıurfa’da devrilen tankerindeki tonlarca akaryakıt yola döküldü.

Kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır çevre yolundaki Karaköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden 63 AID 333 plakalı akaryakıt tankeri devrildi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, tankerdeki tonlarca akaryakıt yola döküldü.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olası yangın riskine karşı itfaiye ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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